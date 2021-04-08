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Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по окрестностям Дамаска

Зенитчикам САР удалось перехватить и сбить большую часть выпущенных противником снарядов, но некоторые попали в цель.

8 апреля 2021, 00:32
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Четверо сирийских военнослужащих пострадали в результате ракетных ударов Израиля по территории к югу от Дамаска. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Наши ПВО отражают израильскую агрессию на южные районы", — говорится в сообщении.

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

По данным агентства, Израиль нанёс удар из воздушного пространства Ливана по объектам к югу от Дамаска со стороны Голанских высот. В результате атаки ранены четверо военнослужащих, а также причинён материальный ущерб. Тель-Авив никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее Лайф писал о том, что возле турецкой базы в Сирии прогремели взрывы.

Авторы
Юлия Коновалова

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