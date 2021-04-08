"Впервые я так оступился": Эдвард Бил призвал молиться за здоровье пострадавшей в ДТП с его участием

Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП на Садовом кольце в Москве, раскаялся в содеянном и призвал молиться за здоровье пострадавшей в аварии Марии Артёмовой. Пранкер более шести часов провёл на допросе в Главном следственном управлении МВД России по столице. После этого он сделал заявление для прессы.

"Надо молиться за здоровье Марии, если бы можно было бы в тот момент, я бы оказался на её месте. Я готов это заявить, как мужик, что это впервые в жизни, когда я так оступился и совершил ошибку", — цитирует блогера Пятый канал.