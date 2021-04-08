"Впервые я так оступился": Эдвард Бил призвал молиться за здоровье пострадавшей в ДТП с его участием
Пранкер полностью признал свою вину в аварии в центре Москвы и заявил о готовности выплатить компенсацию.
Фото © VK/Edward Bil
Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП на Садовом кольце в Москве, раскаялся в содеянном и призвал молиться за здоровье пострадавшей в аварии Марии Артёмовой. Пранкер более шести часов провёл на допросе в Главном следственном управлении МВД России по столице. После этого он сделал заявление для прессы.
"Надо молиться за здоровье Марии, если бы можно было бы в тот момент, я бы оказался на её месте. Я готов это заявить, как мужик, что это впервые в жизни, когда я так оступился и совершил ошибку", — цитирует блогера Пятый канал.
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Бил полностью признал свою вину в ДТП и заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшей Марии Артёмовой.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице и пока до конца не вышла из комы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело. Суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто. 7 апреля ему было предъявлено обвинение.
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