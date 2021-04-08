Без побоев и хулиганства: Кокорин и Мамаев снова подали жалобы на приговор

Кассационный суд зарегистрировал жалобы на приговор футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Дата слушаний будет назначена в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Защита Мамаева настаивает на том, что его действия следует переквалифицировать с части второй на часть первую статьи 115 УК РФ, то есть не инкриминировать спортсмену хулиганство при причинении лёгкого вреда здоровью. По этой статье санкция подразумевает штраф. Адвокаты также намерены добиться оправдания Мамаева по статье 116 УК РФ "Побои".