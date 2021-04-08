Без побоев и хулиганства: Кокорин и Мамаев снова подали жалобы на приговор
Защита спортсменов не признаёт хулиганские побуждения их действий и намеревается пересмотреть статьи обвинения.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Кассационный суд зарегистрировал жалобы на приговор футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Дата слушаний будет назначена в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Защита Мамаева настаивает на том, что его действия следует переквалифицировать с части второй на часть первую статьи 115 УК РФ, то есть не инкриминировать спортсмену хулиганство при причинении лёгкого вреда здоровью. По этой статье санкция подразумевает штраф. Адвокаты также намерены добиться оправдания Мамаева по статье 116 УК РФ "Побои".
Защита Кокорина, осуждённого на полтора года колонии за хулиганство и причинение вреда здоровью, хочет полностью отменить приговор и направить дело на апелляцию.
Напомним, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Ранее приговор по скандальному делу уже был пересмотрен после кассационной жалобы футболистов.
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