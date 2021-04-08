Летели от пациента: в Эквадоре шесть человек погибли при крушении самолёта с врачами — видео

В Эквадоре шесть человек погибли при крушении лёгкого самолёта. Видео © Twitter/ Soldelkastillo/ teleamazonasec

В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолёта, в котором врачи возвращались от пациента. Об этом сообщила в Твиттере полиция страны.

Инцидент произошёл в Салитре, провинция Гуаяс. Внутри самолёта находились два члена экипажа и четыре врача. Медики летели из отдалённого района в город Гуаякиль после лечения пациента с коронавирусом. По факту происшествия начато расследование для определения ответственных лиц.

Воздушное судно упало в воду на рисовых полях на глазах у множества фермеров. Очевидцев встревожил рёв мотора за несколько секунд до крушения, после этого машина рухнула и буквально развалилась на куски. Местные жители немедленно бросились к самолёту и обнаружили умирающих пассажиров. Они попытались помочь им самостоятельно, но не смогли. К моменту прибытия Национальной полиции все шестеро были мертвы.

Главное управление гражданской авиации (DGAC) идентифицировало погибших как членов экипажа Габриэля Гуапаса, Эдвина Веласкеса. Элвис Трухильо работал врачом в Министерстве здравоохранения. Сильвия Орельяна была единственной женщиной на борту, она также была медиком. Скончались также двое их коллег, Хайме Муньос и Хулио Харамильо.

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