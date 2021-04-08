Умер актёр, сыгравший братьев-барменов в сериале "Твин Пикс"

Американский актёр Уолтер Олкевич, известный по ролям в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет в своём доме в Лос-Анджелесе. О смерти звезды сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter.

В 2000-х Олкевичу сделали неудачную операцию на колене, которая обернулась для него большими проблемами со здоровьем. Из-за развившейся после хирургического вмешательства инфекции он перенёс ещё 20 операций. Он передвигался в инвалидном кресле, а последние годы и вовсе оказался прикован к постели.