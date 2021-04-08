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Умер актёр, сыгравший братьев-барменов в сериале "Твин Пикс"

Из-за неудачной операции он 20 лет страдал от проблем со здоровьем, а последние годы был прикован к постели.

8 апреля 2021, 01:46
<p>Кадр из сериала "Твин Пикс" © "<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/84358/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a>"</p>

Кадр из сериала "Твин Пикс" © "Кинопоиск"

Американский актёр Уолтер Олкевич, известный по ролям в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет в своём доме в Лос-Анджелесе. О смерти звезды сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter.

В 2000-х Олкевичу сделали неудачную операцию на колене, которая обернулась для него большими проблемами со здоровьем. Из-за развившейся после хирургического вмешательства инфекции он перенёс ещё 20 операций. Он передвигался в инвалидном кресле, а последние годы и вовсе оказался прикован к постели.

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Скончался актёр Артём Тынкасов

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве нашли тело актёра из "Глухаря", больше месяца пролежавшее в квартире.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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