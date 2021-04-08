Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"
Вирус не знает границ, поэтому эффективный препарат, независимо от страны-происхождения, необходимо использовать.
Фото © ТАСС / Zuma
Европейский союз должен закупить российскую вакцину "Спутник V", когда она пройдёт проверку Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявил в среду экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире австрийского телеканала ORF-2.
"Когда "Спутник" будет проверен EMA, тогда мы должны купить эту вакцину. Вирус не знает границ. Эффективная вакцина, независимо от страны-происхождения, должна быть использована, если она есть в распоряжении", – сказал Юнкер.
По словам Юнкера, "COVID-19 – это не игрушка", нельзя отказываться от вакцины из-за того, что она произведена в России. Экс-глава Еврокомиссии заявил, что "рекомендовал бы немедленно закупить эту вакцину".
Ранее Лайф писал о готовности России поставлять вакцину от коронавируса в другие страны.
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