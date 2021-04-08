Студентов СахГУ расселят в хостелы после гибели двух учащихся от удара током в общежитии

Студентов Сахалинского государственного университета (СахГУ) расселят в хостелы и гостиницы после гибели двух учащихся в душевой общежития от удара током. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Постепенно возвращаться на очное обучение студенты СахГУ начнут уже в апреле. Для размещения ребят задействуют общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы", — уточнили в пресс-службе Правительства Сахалинской области.

После гибели двух студентов учащиеся были переведены на дистанционное обучение. Предполагается, что первыми в аудитории вернутся студенты первых и выпускных курсов, а потом все остальные. Региональное правительство, СахГУ и Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает вопрос о создании студенческого городка.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 26 марта. Двоих молодых людей в возрасте 18 и 19 лет нашли мёртвыми в общежитии СахГУ. После гибели студентов губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился проверить работу электрического оборудования во всех социальных учреждениях региона.

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