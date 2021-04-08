На Рублёвке "мерседес" сбил шестилетнего ребёнка на пешеходном переходе

На Рублёвском шоссе в Москве автомобиль марки Mercedes сбил шестилетнего ребёнка, которого бабушка переводила через дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает столичное СУ СКР.

Наезд произошёл около 22 часов 7 апреля. За рулём иномарки был 36-летний мужчина. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в больницу, ему оказывают помощь врачи.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Прокуратура Москвы взяла под контроль ход расследования инцидента, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что в Югре пешеход дважды за одну ночь попал под колёса автомобиля.

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