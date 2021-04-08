Взрыв произошёл на нефтяном месторождении на Сахалине, пострадал рабочий

Взрыв с пожаром произошёл на нефтяном месторождении Окружное на Сахалине. 65-летний работник предприятия доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры и следственного управления СКР по региону.

"Организована проверка по факту произошедшего пожара на нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах", в результате которого пострадал один работник предприятия", — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В следственном управлении СК РФ по Сахалинской области организовали доследственную проверку. Там уточнили, что степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего сотрудника завода, устанавливается, он госпитализирован с ожогами 70% тела.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при выбросе метана и дальнейшем обрушении горной породы в забое на шахте в Кемеровской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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