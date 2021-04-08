В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда можно будет отказаться от масок в офисах

Закрытые помещения, такие как магазины и офисы, представляют наибольшую опасность с точки зрения заражения коронавирусом, поэтому там сохраняется масочный режим. Когда можно будет снять средства защиты, рассказал заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, отказываться от масок на рабочих местах пока преждевременно. Также следует чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками. В помещениях происходит наиболее тесное общение между людьми, а слабая вентиляция усугубляет ситуацию. Покровский напомнил, что эпидемия не закончилась, и сейчас число заражений больше, чем прошлым летом, когда наблюдался спад. Вспышка заболеваемости может произойти в любой момент.

"Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определённую роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют", — сказал Покровский в интервью радио Sputnik.

Эксперт также объяснил, как можно воздействовать на сотрудников, которые пренебрегают действующими мерами по борьбе с коронавирусом. По его словам, действовать можно только в рамках закона, все учреждения должны руководствоваться указаниями санитарно-эпидемиологической службы. Если организация обнаружит нарушения, без штрафов не обойтись, заключил специалист.

Напомним, в России за сутки выявили 8,2 тысячи новых случаев ковида. Общее количество заражений составляет 4 606 162.

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