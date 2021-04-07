Эффект тифозной Мэри: как коронавирус может передаваться даже после прививки

В Германии впервые зафиксирован случай скрытого распространения коронавируса после прививки. Лайф разбирался, насколько может быть опасен этот случай, подобный эффекту тифозной Мэри

В больнице немецкого города Гаале произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил директор учреждения, разносчиком вируса был медицинский работник, который уже успел привиться. После двух инъекций, предположительно, препарата Pfizer он чувствовал себя в безопасности и не соблюдал строгие меры по предотвращению распространения инфекции. Никаких симптомов болезни он при этом не ощущал. Интересно, что и экспресс-тесты все были отрицательные.

"Вирус ищет и находит новые стратегии, как обходить защитные меры, которые мы вводим. Для нас это абсолютно новая ситуация" Берндт Виганд мэр города Галле

Когда медсестре сделали тест на количественное определение микроорганизмов, то вирусная нагрузка оказалась запредельной. Таким образом, ковид находился в теле человека, но никакого вреда самому человеку не причинял, поскольку действовала вакцина. Таких пациентов в эпидемиологии называют суперраспространителями. Подобный случай уже был в истории медицины в начале прошлого века, только связано это было с другим заболеванием.

Эффект тифозной Мэри

Один из самых известных в истории медицины случаев бессимптомного распространения инфекции произошёл с Мэри Маллон в США. С 1900 года девушка работала кухаркой в домах обеспеченных людей. Её фирменным блюдом было мороженое с персиками. Здесь важно, что, в отличие от блюд, где продукты проходят термическую обработку, для мороженого все продукты используются сырыми. Как потом призналась Мэри, она не очень-то и соблюдала простейшие правила гигиены, поскольку не понимала смысла мытья рук.

Неожиданно в Нью-Йорке стали вспыхивать очаги эпидемии брюшного тифа. Обнаружили "нулевую пациентку" лишь спустя семь лет. Сама кухарка болезнь свою отрицала и отказывалась сдавать анализы. После помещения её в больницу диагноз подтвердился — наличие бактерий брюшного тифа, их нашли в желчном пузыре. Удалять его пациентка отказалась.

Негодующая Мэри Маллон (на левой кровати) в госпитале, во время своего первого карантина. Фото © wikipedia

Как выяснилось, Мэри ещё в утробе матери переболела тифом и даже не подозревала, что может быть скрытым носителем бактерий. После трёхлетнего лечения её отпустили с условием не работать в той же сфере, но запрет Мэри нарушила, возник новый очаг заболевания. Женщину арестовали и поместили в тюремную больницу, где тоже многие заразились. Умерла она в 69 лет от пневмонии, при вскрытии диагноз подтвердили — в желчном пузыре находилось множество бактерий, которые никак не мешали организму. От Мэри заразился в итоге 51 человек, как минимум трое умерли.

Может ли эффект тифозной Мэри сработать на коронавирусе?

Эксперты видят в истории с суперраспространителем коронавируса из Галле несколько тенденций. Во-первых, действие прививки в подобных ситуациях не вполне изучено. Главная задача вакцины — спровоцировать организм на выработку антигенов к конкретному вирусу, а значит, убить его "на корню". Но свою активность в данном случае ковид не проявлял, то есть не атаковал сам организм, а значит, иммунная система не отвечала. Этот феномен учёным ещё предстоит изучить.

Второй возможный сценарий — у человека проблемы с самой иммунной системой. Конечно, никакая вакцина на данный момент не обладает стопроцентным действием. Если у человека ослаблен иммунитет, то она может и не сработать, отмечают эксперты.

"Описываемый случай — это случай какого-то конкретного низкого иммунитета. Я бы посоветовал ему проверить иммунную систему, потому что это угрожает его здоровью. Вне зависимости от CoViD-19 и других причин" Алексей Аграновский вирусолог

И третий важный фактор, который повлиял на ситуацию с суперраспространителем, — социальное поведение. В большинстве известных случаев заражения ковидом после прививки организм переносит заболевание бессимптомно. Поэтому медработник из Галле обязан был соблюдать все меры предосторожности.

"В таких вопросах не должно быть эйфории. Пока у человека идёт иммунизация, пока идёт накопление антител, он должен также находиться в маске, он должен защищаться. И социальная дистанция, и умение собраться, сконцентрироваться — это очень важно" Абдул Гамидов врач-терапевт

Из немецкого сценария с суперраспространителем можно извлечь как медицинский опыт, требующий глубокого изучения, так и сугубо практический, который заключается в необходимости соблюдения противоэпидемиологических правил.

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