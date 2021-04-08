В "Векторе" сообщили, что "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации

Российская разработка против коронавируса "Эпиваккорона" от центра "Вектор" может быть использована для повторной профилактической вакцинации. Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.

"Вакцина "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Препарат вводится двукратно, хотя является однокомпонентным, то есть по составу обе дозы не отличаются, пояснил Максютов. Интервал между прививками составляет 21 день. Гендиректор центра "Вектор" уточнил, что в настоящее время многие вакцины вводятся несколько раз в соответствии с календарём прививок, поэтому ситуация с "Эпиваккороной" вполне стандартна.

Это вторая зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. В ней не содержится живой вирус, а иммунитет формируется за счёт искусственно синтезированных пептидных антигенов. Препарат входит в перечень жизненно важных лекарств.

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