В "Векторе" сообщили, что "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации
Введение препарата происходит в два этапа, хотя вакцина является однокомпонентной.
Фото © ТАСС/ Кирилл Кухмарь
Российская разработка против коронавируса "Эпиваккорона" от центра "Вектор" может быть использована для повторной профилактической вакцинации. Об этом рассказал генеральный директор центра Ринат Максютов.
"Вакцина "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Препарат вводится двукратно, хотя является однокомпонентным, то есть по составу обе дозы не отличаются, пояснил Максютов. Интервал между прививками составляет 21 день. Гендиректор центра "Вектор" уточнил, что в настоящее время многие вакцины вводятся несколько раз в соответствии с календарём прививок, поэтому ситуация с "Эпиваккороной" вполне стандартна.
Это вторая зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. В ней не содержится живой вирус, а иммунитет формируется за счёт искусственно синтезированных пептидных антигенов. Препарат входит в перечень жизненно важных лекарств.
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
Выбор редакции
В Испании решили применять вакцину AstraZeneca только для граждан старше 60 лет
Курц заявил о готовности Австрии зарегистрировать "Спутник V" в обход ЕС
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда можно будет отказаться от масок в офисах
Эксперт рассказал, у каких хозяев лучше не покупать квартиру
В России вступили в силу новые правила выплаты пособий по безработице
Комментариев: 0