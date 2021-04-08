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Категорий: 18

Дубль и передача Капризова принесли "Миннесоте" разгромную победу над "Колорадо"

Россиянин продолжает покорять лучшую хоккейную лигу мира, выбив в дебютном сезоне уже 34 очка.

8 апреля 2021, 04:58
<p>Фото © НХЛ</p>

Фото © НХЛ

Клуб "Миннесота Уайлд" разгромил команду "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Миннесоте на стадионе "Эксел Энерджи центр" и закончилась в пользу "дикарей" — 8:3. Дублем в составе победителей отметился нападающий Кирилл Капризов. Россиянин открыл счёт на четвёртой минуте стартового периода, здорово в касание замкнув передачу от Виктора Раска.

Свой 16-й гол в НХЛ Капризов отпраздновал в середине второго периода, когда "дикари" вели в счёте 4:3 и имели на площадке на одного игрока больше.

Помимо дубля Кирилл отметился результативной передачей, ставшей для него 18-й в нынешней регулярке: в третьем периоде россиянин в большинстве ассистировал Кевину Фиале, сделавшему в этот вечер хет-трик.

По голу в составе "Миннесоты" забили Люк Джонсон, Райан Хартман и Юэль Эрикссон. За "Колорадо" шайбы забрасывали Натан Маккиннон (большинство), Андре Бураковски и Микко Рантанен (большинство).

"Миннесота" берёт реванш у "Колорадо" за поражение (4:5) двухдневной давности и прерывает победную серию "лавин", насчитывающую пять матчей. Однако, несмотря на поражение, "Колорадо" с 56 очками продолжает лидировать в Западном дивизионе, опережая "Вегас" на 4 балла, а "Миннесоту" — на 6.

Регулярный чемпионат НХЛ

  • "Миннесота" — "Колорадо" — 8:3 (3:0; 2:3; 3:0)
  • "Торонто" — "Монреаль" — 3:2 (1:1; 0:0; 2:1)
  • "Сент-Луис" — "Вегас" — 3:1 (2:0; 0:0; 1:1)
  • "Лос-Анджелес" — "Аризона" — 4:3 (1:2; 0:1; 3:0)
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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