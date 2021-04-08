"Извините, мы отступаем": Генерал СБУ предупредил Киев об опасности потерять восток страны из-за НАТО

Вмешательство НАТО может обернуться для Киева полной потерей контроля над Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областями, предупредил экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

По мнению офицера, такой сценарий возможен в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления Североатлантического альянса. Если Украина решится на войну, у неё не будет никаких шансов на победу в ней без поддержки НАТО. Вовк выразил сомнение в том, что альянс пойдёт на войну с Россией ради Незалежной. Поэтому, как отметил генерал, Киеву не следует ввязываться в конфликт, надеясь на военный блок.

"Будет хуже, если мы, например, заведём НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останутся Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области", — сказал Вовк в эфире телеканала "Наш".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса усиливать военное присутствие в Черноморском регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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