Эксперт рассказал, у каких хозяев лучше не покупать квартиру

При покупке жилья необходимо быть осторожными с его собственниками. Группы владельцев, у которых приобретать квартиру или дом рискованно, перечислила агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.

Риелтор рассказала, что опаснее всего покупать жильё у родственников или опекунов собственника жилья с психическим расстройством. В день заключения сделки эти люди умышленно обращаются в психдиспансер с жалобами на состояние здоровья владельца квартиры, из-за этого в будущем суд может признать такую сделку недействительной.

Надежда Коркка также предостерегла от заключения договора купли-продажи недвижимости с наследниками. Есть круг лиц, которые имеют право на наследство независимо от завещания, например нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя.

"Даже после истечения трёх лет могут появиться наследники, права которых подлежат удовлетворению, а обнаружить их при проверке нереально (например, речь идёт о внебрачных детях)", — указывает риелтор.

Особого внимания, по словам специалиста, заслуживают владельцы, которые приобретали квартиру с привлечением средств маткапитала, поскольку дети имеют право на долю в ней. Также опасно покупать приватизированную недвижимость. Часто родители во время приватизации специально выписывают детей, чтобы "через много лет несостоявшийся собственник мог предъявить претензии новому владельцу".

Эксперт также не рекомендует заключать сделку с асоциальными элементами общества и представителями собственника по доверенности. Если выйти на связь с владельцем не представляется возможным, то проверить подлинность доверенности достаточно сложно, заключила Надежда Коркка.

Ранее Лайф писал о том, что россиян предупредили о росте числа проблемных квартир на рынке недвижимости.

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