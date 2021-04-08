Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы

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В результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома на северо-востоке Москвы погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В ходе тушения пожара двое пострадавших из горящей квартиры были переданы наряду скорой медицинской помощи. В ходе реанимационных действий они скончались", — уточнили в управлении.

В МЧС пояснили, что трагедия произошла в квартире в Путевом проезде, 24. Информация о пожаре поступила спасателям в 04:57 мск. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Пожар ликвидирован, его причины устанавливаются.

А 2 апреля пожар произошёл в здании благовещенского кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику и продолжила оперировать пациента. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде.

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