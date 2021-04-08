В России предложили ввести новые льготы для малоимущих за счёт богатых

В России обсуждается введение дополнительных льгот для малоимущих категорий населения по оплате электроэнергии. Соответствующая инициатива обсуждалась на совещании комиссии Госсовета РФ, сообщают "Известия".

Речь идёт о субсидии тарифов. Эта мера будет обоснованна, если произойдёт переход к экономически обоснованным тарифам, которые предполагают повышение для граждан с высокими доходами.

"В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом", — говорится в документе.

В Минстрое отметили в беседе с изданием, что переход к экономически обоснованным тарифам необходимо производить совместно с расширением мер адресной социальной поддержки. Расширить круг льготников можно, скорректировав критерии нуждаемости. Сейчас в России субсидия даётся семьям, которые тратят от 22% бюджета. В ведомстве предложили снизить эту норму до 15%.

Предложения Госсовета также поступили в Министерство финансов и будут рассмотрены в установленном порядке.

Ранее в России предложили расширить категории льготников по оплате коммунальных услуг.

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