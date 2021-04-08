Кравчук заявил о готовности лично убивать "парашютистов с флагами России"

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук изъявил готовность лично убивать врагов страны. Он подчеркнул, что будет стрелять, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами".

"Оружие почищено и подготовлено… Есть охрана и пристрелянные места… Хотя я плохо вижу, но стреляю хорошо. Буду до последнего — пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду", – сказал Кравчук в интервью Дмитрию Гордону в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос журналиста, собирается ли он применить своё оружие по назначению, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с российскими флагами", он ответил "обязательно". 87-летний Кравчук при этом обратился к врагам и призвал их обходить его дом, так как он "сам себя охраняет". Экс-лидер Незалежной также выразил мнение, что в случае вторжения на Украину на её защиту встанут все демократические силы в мире, включая США.

Ранее Кравчук заявил, что Россия хочет "уничтожить" Украину и может выдвинуть к ней территориальные и другие претензии.

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