В Мексике из-за серии взрывов на нефтяном заводе пострадало семь человек — видео
Госпитализированы двое рабочих. Один из них получил ожоги, второй отравился продуктами горения.
Кадр видео © Twitter / Pemex
Видео © Соцсети
На востоке Мексики в районе Минатитлан прогремело несколько взрывов на нефтяном заводе Ласаро Карденас дель Рио, после чего на территории предприятия начался пожар.
Первый взрыв раздался примерно в 16:50 (00:50 мск) на участке отгрузки дизельного топлива и бензина. Ещё шесть прогремели к 17:35 (01:35 мск). В результате предприятие охватил пожар. Ликвидацией возгорания на НПЗ занимаются специально подготовленные сотрудники завода.
"Семеро пострадавших с лёгкими травмами, из них один рабочий с ожогами, ещё один рабочий пострадал от отравления, а также пятеро пожарных", — сообщила в "Твиттере" государственная нефтегазовая компания Petroleos Mexicanos.
Ранее Лайф писал о том, что в Мексике кандидата на пост главы муниципалитета расстреляли в автомобиле.
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