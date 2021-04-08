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В Мексике из-за серии взрывов на нефтяном заводе пострадало семь человек — видео

Госпитализированы двое рабочих. Один из них получил ожоги, второй отравился продуктами горения.

8 апреля 2021, 03:22
<p>Кадр видео © Twitter / Pemex</p>

Кадр видео © Twitter / Pemex

Видео © Соцсети

На востоке Мексики в районе Минатитлан прогремело несколько взрывов на нефтяном заводе Ласаро Карденас дель Рио, после чего на территории предприятия начался пожар.

Первый взрыв раздался примерно в 16:50 (00:50 мск) на участке отгрузки дизельного топлива и бензина. Ещё шесть прогремели к 17:35 (01:35 мск). В результате предприятие охватил пожар. Ликвидацией возгорания на НПЗ занимаются специально подготовленные сотрудники завода.

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"Семеро пострадавших с лёгкими травмами, из них один рабочий с ожогами, ещё один рабочий пострадал от отравления, а также пятеро пожарных", — сообщила в "Твиттере" государственная нефтегазовая компания Petroleos Mexicanos.

Ранее Лайф писал о том, что в Мексике кандидата на пост главы муниципалитета расстреляли в автомобиле.

Авторы
Юлия Коновалова

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