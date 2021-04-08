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В России вступили в силу новые правила выплаты пособий по безработице

Теперь первые три месяца гражданам будут выплачивать 75% заработка, но не более 12 130 рублей.

8 апреля 2021, 04:01
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России вступили в силу новые правила выплат пособий по безработице, согласно которым граждане будут получать выплаты в максимальном размере в течение трёх месяцев. Соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте правительства.

Максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. Первые три месяца гражданам будут выплачивать 75% заработка, но не более 12 130 рублей. Далее размер уменьшается до 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Также устанавливаются новые правила выплат для беременных. Теперь если первый квартал получения пособия по безработице пересекается с выплатой пособия по беременности, то выплаты по безработице откладываются на более поздний срок. Аналогичное правило действует в отношении граждан, которых вызвали на военные сборы.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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