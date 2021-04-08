Педиатр заявил о риске рака у подростков от злоупотребления вредными привычками
Алкоголь, табак, фастфуд и даже энергетики могут повлиять на растущий организм ребёнка.
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На неокрепшую психику подростков влияют многие факторы, но особенно — вредные привычки. Кроме того, алкоголь, табак и фастфуд сказываются на физическом развитии ребёнка и могут спровоцировать рак. Об этом рассказал главный внештатный специалист, педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
"В будущем употребление алкоголя и курение табака может грозить серьёзными поражениями для здоровья ребёнка — это снижение иммунной защищённости, это воздействие как на психическое, так и физическое развитие", — приводит его слова РИА "Новости".
Османов уточнил, что вредные привычки влияют на здоровье лёгких и в конце концов могут вызвать рак. Опасность алкоголя кроется в том, заметил эксперт, что ферментативная система у подростков ещё недостаточно развита.
На метаболизм детей, их сердечно-сосудистую систему, ЖКТ влияют различные шипучие напитки и энергетики. Педиатр призвал родителей, врачей, учителей и общество активно участвовать в предупреждении развития заболеваний и нарушений роста организма подростков.
Помимо вышеперечисленного нужно ограничить чрезмерное употребление фастфуда, добавил Османов. Ведь несбалансированное питание приводит к тому, что в организм не попадает достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
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