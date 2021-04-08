Глава Росгвардии рассказал, насколько хорошо защищён Крымский мост
По словам Виктора Золотова, в Керченском проливе были приняты на вооружение противодиверсионные катера "Грачонок".
Фото © Instagram / krymsky_bridge
Крымский мост хорошо защищён со всех сторон от каких-либо угроз как с воздуха, с воды, так и на земле. Об этом рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.
"Акваторию, прилегающую к этой важнейшей транспортной артерии, патрулируют катера Росгвардии, а наши боевые пловцы обследуют опоры моста под водой", — заявил он в интервью ТАСС, подчеркнув, что это является колоссальной ответственностью.
Также глава Росгвардии отметил, что для обеспечения безопасности в Керченском проливе приняты на вооружение противодиверсионные катера "Грачонок". По его словам, специальная бригада особого назначения Росгвардии тесно сотрудничает с Минобороны, МВД, ФСБ, Минтрансом и Минэнерго.
А ранее российский политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии". По словам эксперта, нынешнему украинскому режиму "дальше падать уже некуда".
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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