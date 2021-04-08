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Скопинскому маньяку хотят ограничить общение в Интернете и посещение кафе

Ранее его оштрафовали на 1200 рублей за интервью Ксении Собчак и запретили контактировать со СМИ.

8 апреля 2021, 06:42
<p>Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ксения Собчак</a></p>

Виктор Мохов. Скриншот © YouTube / Ксения Собчак

Полиция планирует ввести новые ограничения для скопинского маньяка Виктора Мохова, запретив ему общаться в Интернете, а также ходить в кафе и бары. Об этом сообщили в Скопинском районном суде Рязанской области.

"Его хотят ограничить в общении в Интернете, в посещении кафе и баров", — приводит текст сообщения ТАСС.

Скопинского маньяка Мохова оштрафовали из-за скандального интервью Собчак

Скопинского маньяка Мохова оштрафовали из-за скандального интервью Собчак

Также ранее бывшая пленница скопинского маньяка написала на него заявление в СК. В нём Екатерина просит проверить факты, когда Мохов ещё в тюрьме пытался выйти с ней на связь.

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Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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