Скопинскому маньяку хотят ограничить общение в Интернете и посещение кафе

Полиция планирует ввести новые ограничения для скопинского маньяка Виктора Мохова, запретив ему общаться в Интернете, а также ходить в кафе и бары. Об этом сообщили в Скопинском районном суде Рязанской области.

"Его хотят ограничить в общении в Интернете, в посещении кафе и баров", — приводит текст сообщения ТАСС.

Также ранее бывшая пленница скопинского маньяка написала на него заявление в СК. В нём Екатерина просит проверить факты, когда Мохов ещё в тюрьме пытался выйти с ней на связь.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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