От тревожной кнопки до полной смены личности: как могут защитить жертву скопинского маньяка

После неоднозначных намёков Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк, одна из его жертв — Екатерина Мартынова — получила государственную защиту. Лайф выяснял, кто может попасть под эту программу и как обеспечивается безопасность её участников.

Сама Мартынова, которая живёт в Рязанской области, призналась, что под госзащитой находится не только она, но и её муж и дети. В разговоре с Лайфом девушка добавила, что только теперь чувствует себя в безопасности. Однако хотела бы, чтобы Мохов снова оказался за решёткой:

— Я жду окончания расследования, проверки моего заявления по поводу интервью Мохова Ксении Собчак, которое я расцениваю как угрозу. Очень бы хотелось, чтобы открыли уголовное дело, обратно посадили в тюрьму, — заявила женщина.

Поводом для опасений стало интервью Мохова, которое он дал Ксении Собчак. В нём он прямо заявил, что не забывает своих жертв и готов ими опять "заняться":

— Катя не рожала, а Лена (Елена Самохина. — Прим. Лайфа) рожала. Сейчас наоборот получилось. Катя родила, а Лена нет. От меня родила, больше не рожает. Надо опять мне заняться ею, — заявил маньяк.

Фото © VK / Катя Мартынова

Источник Лайфа в МВД рассказал, что семью Мартыновой возьмёт под охрану Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (УОГЗ) МВД РФ, у которого есть подразделения в каждом регионе. Меры, которые будут приниматься в этом случае, остаются на усмотрение оперативников.

— К семье прикрепят отдельного сотрудника, который будет ими заниматься всё время действия программы. Он должен изучить источник угроз, их характер, потенциальную опасность, после чего примет решение о том, как обеспечить безопасность. Есть множество вариантов: от мобильной кнопки специальной сигнализации до физической охраны и сопровождения. Например, девушку и членов её семьи могут сопровождать бойцы спецотряда, а перемещать их могут на автомобиле скрытого бронирования — этот автомобиль выглядит как обычный, но имеет достаточную степень защиты от огнестрельного оружия, — рассказал оперативник.

По его словам, в первую очередь сотрудники УОГЗ работают на профилактику и упреждение, чтобы в принципе не допустить опасную ситуацию.

— Оперативники обязательно навестят Мохова и проведут с ним профилактическую беседу. Я думаю, уже на этом этапе его пыл остудится. За ним могут установить наблюдение — за его контактами, прогулками, покупками. Если, например, выяснится, что он купил ножи или какие-то подозрительные предметы, то будет реагирование, — добавил оперативник.

По его словам, семья получит определённые инструкции, которые должна будет неукоснительно выполнять, а также специальные технические средства. Вопрос с физической охраной будет решаться индивидуально.

Защита для особых людей

Подразделения УОГЗ появились в 2008 году. В их задачу входит обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества участников уголовного судопроизводства, судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Также буквально вчера президент подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, гражданских госслужащих Вооружённых сил РФ и госслужащих органов внешней разведки, участвовавших в спецоперациях. А также их родственников.

Основанием принятия под госзащиту является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленных органом, принимающим решение об осуществлении госзащиты.

Статистика людей, попавших под программу, предавалась огласке только один раз — с 2009 по 2013 год за госзащитой обращалось около 12 тысяч человек. Для этих целей из бюджета было выделено 700 млн рублей. Треть из обратившихся за помощью работали судьями и прокурорами, остальные — свидетели или потерпевшие.

Как защищают свидетелей и потерпевших

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В первую очередь госзащита востребована на судебных процессах — примерно каждый пятый свидетель в стране получает угрозы с требованиями отказаться от даваемых показаний или изменить их. По данным ВНИИ МВД РФ, из десяти миллионов свидетелей по уголовным делам около четверти меняли свои показания в ходе судебных заседаний из-за страха мести.

Под защиту берутся не только свидетели, но и их семьи. При необходимости подзащитному могут сменить имя, место жительства и скрыть все его данные из информационных баз. Также практикуется выдача бронежилета и рации с мгновенным оповещением об опасности. В иных случаях выдаются средства самообороны — газовый баллончик, электрошокер, травматический пистолет.

Но самыми распространёнными на сегодняшний день видами защиты являются личная охрана человека и его жилища и временное переселение в безопасное место — на конспиративную квартиру либо на специальную охраняемую базу. Например, в одном из секретных санаториев жили некоторые фигуранты уголовного дела о хищениях в Минобороны через холдинг "Оборонсервис". Участника программы и его семью могут навсегда переселить в другой регион, устроить на другую работу. Для изменения внешности оперативники часто используют услуги профессионального гримёра. Также с подзащитным работают психологи, наблюдающие за его душевным состоянием.

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Адвокат Сергей Николаев, чьи подзащитные неоднократно получали госзащиту, рассказал Лайфу, что чёткого регламента обеспечения безопасности нет. На практике под программу чаще попадают люди, связанные с экономическими делами, где фигурируют большие деньги.

— Беловоротничковая преступность — на особом положении. На такого потерпевшего или свидетеля могут оказать давление не только криминальные личности, но и оборотни в погонах... На моей практике было несколько доверителей, которые попали под госзащиту. У одной клиентки у дома дежурил пост полиции. Остальных сотрудники сопровождали на работу или до самолёта — круглосуточной охраны не было. Были ещё устройства, назову их "биперы", замаскированные, к примеру, под брелок, с тревожной кнопкой. На мой взгляд, этого вполне достаточно...

Один из оперативников МВД рассказал, что некоторые участники программы доставляют изрядное беспокойство сотрудникам УОГЗ. Подзащитные устают от постоянной опеки, игнорируют правила и инструкции по безопасности или даже злоупотребляют госзащитой. Например, выходят из дома, никого не предупредив, или считают, что угроза пропадает на период отпуска. У оперативников нет никаких рычагов влияния на подзащитных, несмотря на то, что они несут ответственность за своих подопечных.

Если подопечный пренебрегает рекомендациями, грубо нарушая договорённости и правила безопасности, меры по обеспечению безопасности могут быть сняты. Но обычно госзащита снимается по личному заявлению защищаемого или в том случае, когда есть основания полагать, что угроза его здоровью и жизни миновала.

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