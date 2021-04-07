Долг Родины: получить налоговые вычеты станет проще

Согласно принятому законопроекту, гражданам больше не потребуется собирать массу документов для подтверждения своего законного права. Все это сделают сами налоговики внутри своей системы. Достаточно будет подать заявление через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Но к сожалению, есть один минус. Такой порядок будет распространен только на два вида вычетов: имущественный (приобретение или строительство жилья, плюс проценты по ипотеке) и инвестиционный (при использовании индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Для получения всех остальных вычетов (например, на обучение или лечение) придется подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и пакет подтверждающих право документов.

- Увы, сейчас процедура получения вычета очень долгая и для многих россиян сложновата, — говорит партнер коллегии адвокатов «Рубин, Николаев и партнёры» Артём Николаев. — Нужно правильно заполнить декларацию с ее хитрыми кодами и не всегда очевидными расчетами, собрать немалый пакет документов, сдать все это в инспекцию и ждать камеральной проверки. Обычно это занимает не менее трех-четырех месяцев. Поэтому новый упрощенный порядок должен сделать получение вычетов более простой и доступной для многих задачей.

Упрощенный порядок пока планируют обкатать на самых востребованных вычетах, предполагается, что государство вернет гражданам более 2,3 млрд руб. (эти средства уже предусмотрены в законе "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"). Возможно, что будущем по “упрощенке” начнут предоставлять и другие вычеты, но никаких конкретных сроков, когда такое может произойти - не называется.

Без декларации

Функционировать “упрощенный” механизм должен так: после формирования на сайте ФНС заявления о вычете, система в течении 30 календарных дней осуществляет проверку права на вычет и причитающейся суммы, если “что-то не так”, то заявителю придет отказ с предложением собрать "бумажки" и подать заявление лично через инспекцию. А в большинстве случаев россиянин должен получить официальное одобрение, после которого в течении 10 рабочих дней из налоговой поступит запрос в казначейство на перечисление денег на тот счёт, который указал заявитель вычета. Все этапы можно будет отслеживать через личный кабинет.

- Новые правила будут применяться к вычетам, право на которые возникло с 1 января 2020 года, — говорит адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — То есть, по факту - если с момента приобретения недвижимости прошло достаточно времени для формирования налоговой отчётности (например: покупка была в прошлом году, либо раньше), то через месяц с момента опубликования закона (ожидается, что его примут ещё до наступления лета) заявление по упрощённой схеме в своём “личном кабинете” уже можно будет подавать.

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Аналогичная ситуация и для тех, кто претендует на вычеты в связи с пополнением в течении года ИИС, им достаточно будет в течении следующего налогового периода заполнить заявление на сайте.

Право на ошибку

Конечно, налоговики, прорабатывая вопрос с выплатой вычетов, себя тоже подстраховали. В законопроекте закрепляется новация в ст. 221.1 Налогового кодекса, согласно которой - размер выплат может быть уменьшен, если есть недоимки по налоговым платежам, штрафам или пеням за прошлые годы. Например, если недоплачен налог на имущество или не уплачены пени, то на эту сумму зачисление по вычету будет меньше.

А если по каким-либо причинам деньги по вычету вообще платить были не должны, но вычет россиянином всё же был получен, то это будет признано незаконным пользованием гражданином бюджетными средствами. В подобном случае вернуть деньги государству надо будет в 30-дневный срок, уплатив проценты за всё время с момента зачисления средств до их возврата по ставке рефинансирования ЦБ РФ. Само-собой, если не осуществить возврат добровольно, то его взыщут через приставов.

Несмотря на то, что по социальным выплатам (за оплату медицинских услуг или образования и т.д.) упрощённый порядок подачи заявления пока невозможен, законопроект облегчает получение вычета через работодателя. Теперь гражданам не надо запрашивать в налоговой отдельное подтверждение права на вычет, а наоборот: налоговые агенты (чаще всего это работодатель) вправе самостоятельно получать информацию из налоговых органов и осуществлять возмещение в тот же год, когда понесены расходы.

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Данный порядок будет распространяться и на налоговые вычеты при тратах на фитнес и спорт. Поправки в ч. 2 ст. 210 НК вступили в силу 5 апреля 2021 года, и они предусматривают возможность получения россиянами до 15,6 тыс. руб., если граждане в течении года несли расходы на физкультурно-оздоровительные услуги (максимально-учитываемая сумма не более 120 тыс. руб).

Помимо нового законопроекта, в Центробанке и Ассоциации негосударственных пенсионных фондов прорабатывается вопрос о возможности расширения налогового вычета, связанного с ИИС.

Речь идёт о предложении негосударственных пенсионных фондов увеличить лимит суммы, с которой осуществляется выплата по ИИС, со 120 тыс руб в год до 400 тыс. руб., тогда граждане смогут получать по данному виду вычета до 52 тыс. руб.

На сегодня известно о том, что ЦБ выразил свою заинтересованность и концептуальную поддержку данной инициативы. По мнению экспертов, принятие такого рода поправок в законодательство позволит популяризировать услуги по открытию индивидуальных инвестиционных счетов среди россиян.

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