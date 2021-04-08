Пьяный "террорист" грозился взорвать Уссурийск урановой бомбой

Житель Уссурийска предстанет перед судом по обвинению в угрозе взрывом "урановой бомбы" в городе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, летом 2020 года пьяный мужчина позвонил в скорую помощь и заявил, что у него в квартире якобы есть урановая бомба. Взрывное устройство лжетеррорист грозился привести в действие, если ему не заплатят 500 миллионов долларов.

"В частности, злоумышленник объявил следующее: "У меня есть урановая бомба, плохо будет и Уссурийску, и Михайловке, мне нужно 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

После его звонка информацию проверяли экстренные службы. Конечно, оказалось, что никакой бомбы у мужчины нет. Однако за подобные "приколы" теперь ему придётся ответить в суде.

СК завёл против него уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы на пять лет.

А ранее Лайф рассказывал о "заботливых" грабителях, которые успокоили ребёнка во время дерзкого ограбления квартиры его матери.

Авторы