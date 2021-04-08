Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пьяный "террорист" грозился взорвать Уссурийск урановой бомбой

Теперь за такой "прикол" ему придётся ответить в суде. Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы на пять лет.

8 апреля 2021, 07:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель Уссурийска предстанет перед судом по обвинению в угрозе взрывом "урановой бомбы" в городе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, летом 2020 года пьяный мужчина позвонил в скорую помощь и заявил, что у него в квартире якобы есть урановая бомба. Взрывное устройство лжетеррорист грозился привести в действие, если ему не заплатят 500 миллионов долларов.

Российскому Тириону Ланнистеру дали три года за "минирование" Госдумы

Российскому Тириону Ланнистеру дали три года за "минирование" Госдумы

"В частности, злоумышленник объявил следующее: "У меня есть урановая бомба, плохо будет и Уссурийску, и Михайловке, мне нужно 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

После его звонка информацию проверяли экстренные службы. Конечно, оказалось, что никакой бомбы у мужчины нет. Однако за подобные "приколы" теперь ему придётся ответить в суде.

СК завёл против него уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры". Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы на пять лет.

В Москве безработный и пугливый украинец пригрозил взорвать Сбербанк. Но тут же передумал — видео

В Москве безработный и пугливый украинец пригрозил взорвать Сбербанк. Но тут же передумал — видео

А ранее Лайф рассказывал о "заботливых" грабителях, которые успокоили ребёнка во время дерзкого ограбления квартиры его матери.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Психически больная сообщила о бомбе на рейсе Москва — Нью-Йорк

17 марта, 10:20

Суд вынес приговор двум москвичам, которые держали в плену и убили 22-летнюю кубинку

вчера в 21:31

На Камчатке парапланерист неудачно приземлился на деревья и сломал позвоночник

сегодня в 06:48

В "Векторе" раскрыли планы по вакцинации россиян "Эпиваккороной"

сегодня в 07:12

Сестра Бузовой после инсульта устроила такую жаркую съёмку, что той остаётся только завидовать

сегодня в 07:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1