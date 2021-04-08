В "Векторе" раскрыли планы по вакцинации россиян "Эпиваккороной"

Более 20 тысяч россиян уже привились вакциной от коронавируса "Эпиваккорона", а до конца года планируется сделать прививку этим препаратом не менее чем пяти миллионам жителей страны. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в беседе с РИА "Новости".

"Сейчас привито немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек", — сообщил Максютов.

Он также отметил, что в данный момент в более чем 40 субъектов Российской Федерации уже направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Глава "Вектора" подчеркнул, что начинается действительно массовая вакцинация.

Ранее Лайф рассказывал, что "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации. Введение препарата происходит в два этапа, хотя вакцина является однокомпонентной.

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