В "Векторе" раскрыли планы по вакцинации россиян "Эпиваккороной"
В более чем 40 субъектов РФ в данный момент направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Более 20 тысяч россиян уже привились вакциной от коронавируса "Эпиваккорона", а до конца года планируется сделать прививку этим препаратом не менее чем пяти миллионам жителей страны. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в беседе с РИА "Новости".
"Сейчас привито немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек", — сообщил Максютов.
Он также отметил, что в данный момент в более чем 40 субъектов Российской Федерации уже направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Глава "Вектора" подчеркнул, что начинается действительно массовая вакцинация.
Ранее Лайф рассказывал, что "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации. Введение препарата происходит в два этапа, хотя вакцина является однокомпонентной.
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
Выбор редакции
Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"
Германия решила начать переговоры с Россией по покупке "Спутника V"
Более трети россиян сочли действующие налоги чрезмерными
Пьяный "террорист" грозился взорвать Уссурийск урановой бомбой
Сестра Бузовой после инсульта устроила такую жаркую съёмку, что той остаётся только завидовать
Комментариев: 0