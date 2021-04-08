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В "Векторе" раскрыли планы по вакцинации россиян "Эпиваккороной"

В более чем 40 субъектов РФ в данный момент направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины.

8 апреля 2021, 07:12
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Более 20 тысяч россиян уже привились вакциной от коронавируса "Эпиваккорона", а до конца года планируется сделать прививку этим препаратом не менее чем пяти миллионам жителей страны. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в беседе с РИА "Новости".

"Сейчас привито немногим более 20 тысяч россиян, до конца года планируется охватить не менее пяти миллионов человек", — сообщил Максютов.

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Он также отметил, что в данный момент в более чем 40 субъектов Российской Федерации уже направляется свыше 230 тысяч комплектов вакцины. Глава "Вектора" подчеркнул, что начинается действительно массовая вакцинация.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации. Введение препарата происходит в два этапа, хотя вакцина является однокомпонентной.

Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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