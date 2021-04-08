"Глубоко одинокий человек": Фотограф рассказал о проблемах организатора голой фотосессии в ОАЭ
По его словам, Виталий Гречин сильно боялся одиночества и постоянно помогал деревенским барышням.
Фото © Facebook / Vitaliy Grechin
Московский фотограф Сергей Ленинин, участвовавший в прошлых съёмках предполагаемого организатора скандальной фотосессии с голыми моделями в Дубае Виталия Гречина, рассказал, что в квартире украинского бизнесмена постоянно проживали две-три девушки.
"Насколько я знаю, у него на постоянной основе в квартире жили две-три девушки, считайте, как содержанки были. Но не потому, что он секс-гигант, просто у него существуют психологические проблемы. Виталий — глубоко одинокий человек. И страшно боялся одиночества, сам признавался в этом. Ему необходимо, чтобы рядом с ним кто-то находился. Насильно девушек в квартире никто не держал, никакой кабалы, жести не было, у Гречина существуют границы в этом плане. Деревенским простушкам за счастье было жить с ним", — приводит его слова МК.
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Гречин заботился о дамах, лично приобретал им лекарства в случае необходимости, отметил фотограф. При этом бизнесмен мог даже интимно сближаться с кем-то из них, однако, если это происходило только один раз, он не бросал девушек и продолжал общение на дружеском уровне, добавил Ленинин.
Фотограф также сказал, что знакомых дам Гречин мог пристраивать обеспеченным приятелям, ведь и барышням это было удобно, и сам бизнесмен мог иметь с этого определённый процент. Однако это не было его основным заработком.
Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию. Задержанных девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Но генпрокурор Дубая объявил, что всех участников скандальной съёмки решили депортировать из Объединённых Арабских Эмиратов.
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