"Глубоко одинокий человек": Фотограф рассказал о проблемах организатора голой фотосессии в ОАЭ

Московский фотограф Сергей Ленинин, участвовавший в прошлых съёмках предполагаемого организатора скандальной фотосессии с голыми моделями в Дубае Виталия Гречина, рассказал, что в квартире украинского бизнесмена постоянно проживали две-три девушки.

"Насколько я знаю, у него на постоянной основе в квартире жили две-три девушки, считайте, как содержанки были. Но не потому, что он секс-гигант, просто у него существуют психологические проблемы. Виталий — глубоко одинокий человек. И страшно боялся одиночества, сам признавался в этом. Ему необходимо, чтобы рядом с ним кто-то находился. Насильно девушек в квартире никто не держал, никакой кабалы, жести не было, у Гречина существуют границы в этом плане. Деревенским простушкам за счастье было жить с ним", — приводит его слова МК.

Гречин заботился о дамах, лично приобретал им лекарства в случае необходимости, отметил фотограф. При этом бизнесмен мог даже интимно сближаться с кем-то из них, однако, если это происходило только один раз, он не бросал девушек и продолжал общение на дружеском уровне, добавил Ленинин.

Фотограф также сказал, что знакомых дам Гречин мог пристраивать обеспеченным приятелям, ведь и барышням это было удобно, и сам бизнесмен мог иметь с этого определённый процент. Однако это не было его основным заработком.

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