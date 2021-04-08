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Не хотел сдаваться: пьяный сибиряк сбил полицейского и прокатил его на капоте — видео

Сотрудник ДПС крепко ухватился за легковушку, чтобы не оказаться под колёсами авто, и проехал так более одного километра.

8 апреля 2021, 07:39

Скриншот © LIFE

Пьяный сибиряк сбил полицейского и прокатил его на капоте. Видео © СУ СК РФ по региону

В городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа пьяный местный житель никак не хотел сдаваться полиции и прокатил на капоте автомобиля сотрудника ДПС, который попытался его задержать. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 2 апреля. Мужчина, ранее лишённый водительских прав, разъезжал пьяным по улицам города на "шевроле". Однако его поездка быстро закончилась встречей с полицией. Заметив подозрительную манеру вождения, сотрудник ДПС попросил остановиться автомобилиста, однако в ответ мужчина наехал на полицейского и протащил его на капоте более километра.

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Отмечается, что против пьяного гонщика возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Добавим, что максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на десять лет.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается", — отметили в Следственном комитете.

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Ранее Лайф писал о похожем случае, который произошёл в Иркутске. Там подозреваемый в краже мужчина сбил полицейского и тоже прокатил его на капоте. На видеоролике с места инцидента "пассажир" в погонах кричит подозреваемому: "Тормози!" На что тот спокойно отвечает: "Спрыгивай".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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