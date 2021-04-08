Названы российские регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

Средний уровень безработицы в городах России по итогам 2020 года составил 5,8%. Об этом говорится в исследовании Росстата, который опубликовал RT.

Наиболее трудная ситуация наблюдается в Ингушетии. Там уровень безработицы составил 29,8%. В первую пятёрку по данному показателю также вошли Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

А самый низкий уровень безработицы по итогам прошлого года зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Не сильно отстали Москва (2,6%), Санкт-Петербург (2,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (3%) и Тюменская область (3,6%).

Добавим, что всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 миллиона безработных. При этом большинство из них — мужчины (2,2 млн).

Ранее президент России Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей в России. Он поручил правительству разработать меры для выхода на докризисный уровень.

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