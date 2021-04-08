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Названы российские регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

Всего в прошлом году было зарегистрировано 4,3 миллиона безработных, при этом большинство из них — мужчины.

8 апреля 2021, 11:09
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Средний уровень безработицы в городах России по итогам 2020 года составил 5,8%. Об этом говорится в исследовании Росстата, который опубликовал RT.

Наиболее трудная ситуация наблюдается в Ингушетии. Там уровень безработицы составил 29,8%. В первую пятёрку по данному показателю также вошли Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

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А самый низкий уровень безработицы по итогам прошлого года зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Не сильно отстали Москва (2,6%), Санкт-Петербург (2,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (3%) и Тюменская область (3,6%).

Добавим, что всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 миллиона безработных. При этом большинство из них — мужчины (2,2 млн).

Компании в России получат субсидии за трудоустройство безработных

Компании в России получат субсидии за трудоустройство безработных

Ранее президент России Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей в России. Он поручил правительству разработать меры для выхода на докризисный уровень.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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