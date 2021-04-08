Конкурс "Лидеры России" запустил регистрацию участников для трека "Студенты"

В рамках четвёртого конкурса "Лидеры России" стартовала регистрация на единственный конкурсный трек, где не требуется управленческий опыт. Цель трека под названием "Студенты" — выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом. Заявочная кампания проходит на сайте лидерыроссии.рф и завершится 26 апреля в 23:59 по московскому времени. Принять участие смогут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончившие обучение не более двух лет назад.

Кириенко поприветствовал участников трека "Студенты" на конкурсе "Лидеры России". Видео © LIFE

Запуск трека поддержал первый замруководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко. Он признался, что даже немного завидует участникам конкурса, поскольку в его студенчестве таких проектов не было.

"Раньше базовым условием для участия в конкурсе было наличие управленческого опыта. Понятно, что у большинства студентов его просто не может быть. Теперь у них появляется возможность для участия в проекте. Перед вами сегодня безграничные возможности. Вы невероятно талантливые люди. Поэтому хочу пожелать вам главное — не упускайте момент, не упускайте возможность сделать свой выбор и сделать свой ход", — обратился Кириенко к участникам конкурса.

По словам генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, участие в треке позволит студентам получить стажировки, в том числе в органах госуправления и крупных корпорациях, а также перспективу дальнейшего трудоустройства. Кроме того, участники, показавшие наилучшие результаты, получат возможность работы с наставниками из числа финалистов и победителей четвёртого конкурса "Лидеры России".

"И самое ценное, конечно, то, что каждый участник по итогам дистанционных этапов трека "Студенты" получит подробные отчёты о своих сильных и слабых сторонах и рекомендации по дальнейшему развитию компетенций", — отметил он.

Напомним, регистрация на четвёртый конкурс "Лидеры России" — флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" — началась 31 марта 2021 года. В этом году вместо общего направления появятся 8 отраслевых треков, в том числе "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". На этот раз изменится формат оценки тестов дистанционного этапа: отсев участников будет осуществляться после прохождения этапов, а не после каждого теста.

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