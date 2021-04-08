"Не вижу здесь раскаяния": Физиономист прочитала лицо Эдварда Била на допросе в полиции
Пранкер выглядит как провинившийся школьник, но при этом остаётся крутым парнем, отметила эксперт.
Скриншот видео © LIFE
Физиономист оценила эмоции Эдварда Била на допросе в МВД. Видео © LIFE
Адвокат блогера Эдварда Била — фигуранта дела о резонансном ДТП в центре Москвы — опубликовал отрывок речи, которую пранкер произнёс во время допроса в Следственном управлении столичного главка МВД, где ему было предъявлено обвинение. Физиономист Светлана Филатова в беседе с Лайфом проанализировала лицо Била во время выступления.
"Единственное сожаление, которое он испытывает, это досада по поводу ситуации. Я не вижу здесь раскаяния, и это видно по нескольким признакам. Во-первых, когда он говорит, у него идёт эмоция отвращения: это напряжение собачьего мускула, расположенного между носом и верхней губой. Когда верхняя губа приподнимается, это и есть отвращение", — пояснила Филатова.
По словам физиономиста, Бил во время своей речи демонстрирует бойцовские качества, о которых к тому же не забывает упомянуть словами "как мужик" в конце фразы. Эксперт уточнила, что для блогера очень важно сохранить лицо, поскольку он знает, что многие осуждают его, и именно этот факт задевает Била больше всего. Кроме того, взгляд пранкера вниз можно трактовать как некую подавленность, которая действительно есть, но при этом в целом раскаяния по поводу ситуации не наблюдается, отметила специалист.
"Не видно печали, какого-то отчаяния. Он делает упор на свою персону. Плюс поза, в которой он стоит: это поза не подавленного человека, а человека, который не выучил урок. Здесь школьник, который не выучил урок, но при том он крутой парень. Слова про то, что лучше бы он оказался на месте пострадавшей, это тоже часть образа", — заключила Филатова.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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