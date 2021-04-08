"Не вижу здесь раскаяния": Физиономист прочитала лицо Эдварда Била на допросе в полиции

Физиономист оценила эмоции Эдварда Била на допросе в МВД. Видео © LIFE

Адвокат блогера Эдварда Била — фигуранта дела о резонансном ДТП в центре Москвы — опубликовал отрывок речи, которую пранкер произнёс во время допроса в Следственном управлении столичного главка МВД, где ему было предъявлено обвинение. Физиономист Светлана Филатова в беседе с Лайфом проанализировала лицо Била во время выступления.

"Единственное сожаление, которое он испытывает, это досада по поводу ситуации. Я не вижу здесь раскаяния, и это видно по нескольким признакам. Во-первых, когда он говорит, у него идёт эмоция отвращения: это напряжение собачьего мускула, расположенного между носом и верхней губой. Когда верхняя губа приподнимается, это и есть отвращение", — пояснила Филатова.

По словам физиономиста, Бил во время своей речи демонстрирует бойцовские качества, о которых к тому же не забывает упомянуть словами "как мужик" в конце фразы. Эксперт уточнила, что для блогера очень важно сохранить лицо, поскольку он знает, что многие осуждают его, и именно этот факт задевает Била больше всего. Кроме того, взгляд пранкера вниз можно трактовать как некую подавленность, которая действительно есть, но при этом в целом раскаяния по поводу ситуации не наблюдается, отметила специалист.

"Не видно печали, какого-то отчаяния. Он делает упор на свою персону. Плюс поза, в которой он стоит: это поза не подавленного человека, а человека, который не выучил урок. Здесь школьник, который не выучил урок, но при том он крутой парень. Слова про то, что лучше бы он оказался на месте пострадавшей, это тоже часть образа", — заключила Филатова.

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