"Я бы поменялся с ней местами": Эдвард Бил впервые прокомментировал ДТП на Садовом кольце — видео
Блогер отметил, что сам до сих пор не понимает, каким образом выехал на встречную полосу.
Эдвард Бил впервые прокомментировал журналистам ДТП на Садовом кольце. Видео © "Москва 24"
Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП на Садовом кольце в Москве, впервые прокомментировал журналистам произошедшую аварию. В момент интервью пранкер сообщил, что как раз направляется на встречу с представителями пострадавшей женщины.
"Всем, чем смогу [буду помогать]. Обсуждаю продажу всех своих машин", — пояснил Бил журналистам издания "Москва 24".
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На вопрос, как же так получилось, что в роковой день парень выехал на встречку, Бил сказал, что сам до сих пор не понимает, как всё произошло.
"Я сам до сих пор не понимаю. Если бы можно было всё изменить, я бы поменялся с ней (с пострадавшей женщиной. — Прим. Лайфа) местами", — заключил блогер.
Добавим, что Эдвард Бил полностью признал свою вину в ДТП и заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшей Марии Артёмовой.
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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице и пока до конца не вышла из комы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело. Суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто. 7 апреля ему было предъявлено обвинение.
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