Диетолог напомнил россиянам о национальном суперфуде

Свойствами суперфуда могут обладать не только экзотические овощи и фрукты, немало полезных веществ можно найти на кухне почти у каждого россиянина. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, врач-диетолог Андрей Бобровский.

В любом овощном магазине можно приобрести российский суперфуд, от которого для организма будет не меньше пользы, чем от разрекламированных ягод годжи или семян чиа. Например, это самый обычный репчатый лук, который обладает уникальными свойствами.

"Недаром на Руси говорили: лук — от семи недуг. Насыщенность лука витаминами, микроэлементами и фитонцидами позволяет утверждать, что это уникальный продукт по своей пользе. Это и поддержка иммунитета, и благотворное влияние на систему пищеварения, и на сердечно-сосудистую систему. Плюс он хорошо влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать и активизировать работу головного мозга", — пояснил Бобровский.

Диетолог также отметил, что лук хорошо сочетается с другими овощами и зерновыми культурами. При этом употреблять продукт лучше в свежем, необработанном виде.

"Зачастую лук варят или жарят, но при этом большинство полезных его свойств теряется. Это продукт, который нужно употреблять в свежем виде, именно так вы обеспечите пользу", — посоветовал Бобровский.

В то же время врач предупредил, что у этого продукта могут быть противопоказания. В частности, фитонциды, которые содержатся в луке, могут раздражать стенки желудка и пищевода. Однако при отсутствии воспалений со стороны ЖКТ, в первую очередь гастрита, лук можно есть каждый день, уточнил специалист.

А ранее диетолог Алексей Ковальков развеял популярный миф о салате из огурцов и помидоров. Медик отметил при этом, что полезнее всего для нашего организма — растущие над землёй продукты.

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