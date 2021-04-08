"Руки развязались": Лавров оценил планы США по назначению спецпосланника по "Северному потоку – 2"

Возможное назначение спецпосланника США по "Северному потоку – 2" отражает намерение Америки использовать новые санкционные инструменты. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, из-за отказа Соединённых Штатов участвовать в Договоре по открытому небу у них появились свободные сотрудники.

"Руки развязались, высвободились сотрудники, назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток – 2". Будет просто ездить и всем грозить", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой.

По его словам, такие решения являются "дипломатией новых санкционных инструментов".

Ранее Лайф сообщал, что Минюст США одобрил два пакета санкций против "Северного потока – 2". В предварительный чёрный список включены компания — оператор проекта и её исполнительный директор.

Авторы