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Перепутала педали: в Якутске клиентка насмерть задавила работника автосервиса — видео

Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно — он скончался на месте от полученных травм.

8 апреля 2021, 07:54

Скриншот © LIFE

В Якутске клиентка насмерть задавила работника автосервиса. Видео © Соцсети

В одном из автосервисов Якутска произошёл несчастный случай, в ходе которого погиб сотрудник. Видео с места происшествия появилось в местных пабликах в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина-водитель заезжает в гаражный бокс. В этот момент её действия регулирует мужчина, показывая руками, какое ещё расстояние ей можно проехать. Однако что-то пошло не так, и иномарка резко наехала на сотрудника, придавив его к стене.

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Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, мужчина скончался на месте от полученных травм. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать его, но безуспешно.

Сейчас в этой истории разбираются правоохранители. Вероятнее всего, женщина перепутала педали.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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