В России выявили 8672 новых случая коронавируса
В Москве +1746 заболевших.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
За сутки в России выявили 8672 новых случая коронавируса, умерло — 365 пациентов, выздоровело — 9558. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
В пятёрке по заболеваемости находятся Москва (+2024 случаев за сутки), Петербург (+695), Подмосковье (+567), Нижегородская (+243) и Ростовская (+239) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"
Больше всего выздоровевших в Москве (+1746 за сутки), Петербурге (+938), Подмосковье (+504), Нижегородской области (+315) и Башкирии (+240). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по выздоровевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 614 834 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 101 845 пациентов, 4 239 038 человек выздоровело.
А вот антитела к коронавирусу есть уже у 40% жителей России — такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она призвала сделать прививку всех, кому позволяет состояние здоровья, поскольку только вакцинация поможет прекратить распространение ковида в стране.
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