Политолог оценил итоги встречи представителей стран Запада, обсудивших "военную активность" России на границе с Украиной

Украина может начать боевые действия против России в том случае, если будет дан соответствующий сигнал от западных стран. Таким мнением поделился с Лайфом политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя итоги встречи представителей стран Запада, которые обсудили обострение конфликта в Донбассе.

"Украина в своих действиях очень сильно зависит от мнения не столько европейцев, сколько Вашингтона. И, если будет дана отмашка из-за океана, она может действительно пойти ва-банк и начать боевые действия, что, на мой взгляд, обернётся трагедией как для самой Украины, так и для всего евразийского континента. И по своей территории мы можем перемещать наши войска как угодно", — отметил эксперт.

По словам Шатилова, желания подстраховать Украину в противостоянии с РФ понятны, но главное, чтобы Киев не переоценил такую поддержку и не посчитал её сигналом к началу боевых действий. Он подчеркнул, что Запад "по вполне эгоистическим и тактическим соображениям" поддерживает Незалежную, но при этом не факт, что заинтересован в эскалации конфликта.

Авторы