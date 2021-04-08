Политолог оценил итоги встречи представителей стран Запада, обсудивших "военную активность" России на границе с Украиной
Главное, чтобы Киев не посчитал такую поддержку сигналом к началу боевых действий, отметил эксперт.
Фото © ТАСС / Zuma
Украина может начать боевые действия против России в том случае, если будет дан соответствующий сигнал от западных стран. Таким мнением поделился с Лайфом политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя итоги встречи представителей стран Запада, которые обсудили обострение конфликта в Донбассе.
"Украина в своих действиях очень сильно зависит от мнения не столько европейцев, сколько Вашингтона. И, если будет дана отмашка из-за океана, она может действительно пойти ва-банк и начать боевые действия, что, на мой взгляд, обернётся трагедией как для самой Украины, так и для всего евразийского континента. И по своей территории мы можем перемещать наши войска как угодно", — отметил эксперт.
По словам Шатилова, желания подстраховать Украину в противостоянии с РФ понятны, но главное, чтобы Киев не переоценил такую поддержку и не посчитал её сигналом к началу боевых действий. Он подчеркнул, что Запад "по вполне эгоистическим и тактическим соображениям" поддерживает Незалежную, но при этом не факт, что заинтересован в эскалации конфликта.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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