"Догоняйте": МИД РФ иронично ответил представителю Пентагона о ситуации на границе с Украиной
В Кремле ранее заявили, что перемещение войск по стране не должно беспокоить другие государства.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кёрби, который сказал, что "полностью непонятно, что делают россияне" на границе с Украиной, вызвало ироничную реакцию российского МИД.
"Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте", — сказано в телеграм-канале министерства.
Ранее пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. В Совфеде назвали это "очередной провокацией".
Напомним, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев планирует усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, Россия якобы увеличивает количество военных у российско-украинской границы, поэтому такая мера необходима для обеспечения военной безопасности Незалежной. В Кремле на это ответили, что перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ещё раз напомнил, что Россия никому не угрожала, не угрожает и ни для кого не представляет угрозу.
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