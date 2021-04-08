Разработчик "Эпиваккороны" объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

У 10% населения после вакцины не формируется иммунитет к заболеваниям, против которых была сделана прививка. Речь идёт о любых недугах, в том числе коронавирусе, заявил директор центра "Вектор", разработавшего "Эпиваккорону", Ринат Максютов.

"Всё зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы. В популяции всегда есть около 10% населения, которые не реагируют на любые вакцины", — рассказал он в интервью изданию "Известия".

Также, по словам Максютова, часть добровольцев во время испытаний антиковидной вакцины "Эпиваккорона" всё-таки заразились инфекцией. Однако в этом нет ничего страшного, поскольку у большинства людей просто долго вырабатываются антитела. Минимум должно пройти 42 дня после прививки, отметил специалист.

Ранее Лайф рассказывал, что "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации. Введение препарата происходит в два этапа, хотя вакцина является однокомпонентной.

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