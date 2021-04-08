Разработчик "Эпиваккороны" объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации
На это это есть две основные причины, которые связаны с особенностями иммунитета, отметил он.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
У 10% населения после вакцины не формируется иммунитет к заболеваниям, против которых была сделана прививка. Речь идёт о любых недугах, в том числе коронавирусе, заявил директор центра "Вектор", разработавшего "Эпиваккорону", Ринат Максютов.
"Всё зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы. В популяции всегда есть около 10% населения, которые не реагируют на любые вакцины", — рассказал он в интервью изданию "Известия".
Также, по словам Максютова, часть добровольцев во время испытаний антиковидной вакцины "Эпиваккорона" всё-таки заразились инфекцией. Однако в этом нет ничего страшного, поскольку у большинства людей просто долго вырабатываются антитела. Минимум должно пройти 42 дня после прививки, отметил специалист.
Ранее Лайф рассказывал, что "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации. Введение препарата происходит в два этапа, хотя вакцина является однокомпонентной.
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
Выбор редакции
Жители Петербурга смогут выбрать, какой вакциной привиться от коронавируса
Глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V"
Врач рассказал об опасных последствиях приёма таблеток при головной боли
Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных
В московский яхт-клуб ищут "кошкодевочку", которая будет ластиться и сидеть на коленях за 70 тыс.
Комментариев: 0