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Врач рассказал об опасных последствиях приёма таблеток при головной боли

Такой недуг может быть следствием различных факторов, например повышения артериального давления, эмоционального или физического напряжения, отметил он.

8 апреля 2021, 08:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самостоятельные попытки бороться с головной болью с помощью таблеток иногда могут привести к печальным последствиям, так как это может быть симптомом серьёзного заболевания и требовать обращения к специалисту. Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал врач-терапевт высшей категории, руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

В частности, отсутствие лечения при аневризме сосудов может вызвать определённые осложнения, и человек в итоге останется инвалидом. При этом головные боли, отметил специалист, могут быть следствием различных факторов, например повышения артериального давления, эмоционального или физического напряжения.

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"Если у человека боль возникла впервые и она не характерна для предыдущих подобных явлений, то нужно пойти к врачу, чтобы он осмотрел, измерил артериальное давление, оценил неврологический статус и подобрал эффективное лечение. Возможно, врач отправит и на дополнительную диагностику. Были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьёзных заболеваний и у пациента они выявлялись до развития осложнений", — объяснил Безымянный.

Ранее доктор Мясников назвал популярное лекарство, которое провоцирует кровоизлияние в мозг. Врач предостерёг от употребления данного препарата и рассказал, как можно себя обезопасить.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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