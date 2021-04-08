Врач рассказал об опасных последствиях приёма таблеток при головной боли

Самостоятельные попытки бороться с головной болью с помощью таблеток иногда могут привести к печальным последствиям, так как это может быть симптомом серьёзного заболевания и требовать обращения к специалисту. Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал врач-терапевт высшей категории, руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

В частности, отсутствие лечения при аневризме сосудов может вызвать определённые осложнения, и человек в итоге останется инвалидом. При этом головные боли, отметил специалист, могут быть следствием различных факторов, например повышения артериального давления, эмоционального или физического напряжения.

"Если у человека боль возникла впервые и она не характерна для предыдущих подобных явлений, то нужно пойти к врачу, чтобы он осмотрел, измерил артериальное давление, оценил неврологический статус и подобрал эффективное лечение. Возможно, врач отправит и на дополнительную диагностику. Были случаи, когда банальная головная боль являлась симптомом серьёзных заболеваний и у пациента они выявлялись до развития осложнений", — объяснил Безымянный.

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