Глава Минздрава Германии анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Германия проведёт переговоры с Россией о возможных поставках вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в эфире радиостанции WDR 5.

По его словам, в минувшую среду, 7 апреля, в Еврокомиссии заявили, что пока отказываются заключать какие-либо предварительные договоры на поставку российской вакцины.

"В связи с этим я в Совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе", — отметил Шпан.

Министр добавил, что теперь ожидает от РФ прояснения вопроса, когда и на какое количество "Спутника V" может вообще рассчитывать Германия.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что страна может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь решения европейского регулятора.

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