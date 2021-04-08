"Его мозг отдыхает": У Шуры начались проблемы со здоровьем на фоне экстремального похудения
Фанаты призывают певца перестать худеть, а врачи отмечают возникшие сложности с реакциями организма.
Шура. Фото © Instagram / shuramedvedev
Певец Шура продолжает активное похудение и за десять месяцев уже сбросил почти 40 килограммов. Однако такое резкое избавление от лишнего веса сказывается на здоровье музыканта, и поклонники уже просят его остановиться.
"Теперь 38-й размер. Такой, какой я был в 1996-м", — признался Шура в программе "Светская хроника" на Пятом канале.
Внешний вид певца скорее пугает — у него осунулись плечи, ноги стали необычно тонкими, а щёки впали. Поклонники в комментариях практически к каждому посту в инстаграме артиста просят его перестать худеть. Кто-то отметил, что у Шуры "уже торчат зубы", а некоторые предположили, что скоро придётся приносить на концерты телескоп, чтобы разглядеть певца.
Появившиеся проблемы видит и врач Андрей Андриевский, который заметил, что Шура становится заторможенным.
"Может не отвечать на вопросы. То есть мозг его отдыхает, максимально экономит свою энергию и бережёт себя", — сказал врач.
Кроме того, Шура испытывает проблемы с зубами, ведь из-за ошибки стоматолога у него выпали импланты, из-за чего певец отказался от твёрдой пищи, однако уже в апреле ему должны сделать новые. При этом артист признаётся, что сейчас мечтает только о здоровье, ведь материальные блага его не привлекают уже давно.
Ранее певица Лариса Долина приоткрыла тайну диеты, благодаря которой теперь выглядит на 35 лет. Однако врач-диетолог раскритиковала её.
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