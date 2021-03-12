Фанаты испугались за жизнь Шуры, увидев на свежих кадрах, что с ним сделала болезненная худоба

Известный 45-летний певец Александр Медведев, больше известный как Шура, ещё в 2019 году принял решение худеть и следить за своим здоровьем. Такую идею фанаты восприняли позитивно и поддерживали певца на протяжении всего процесса, во время которого он сбросил 28 килограммов. Но в последнее время в "Инстаграме" на страничке артиста всё чаще стали появляться комментарии о том, что ему стоило бы остановиться.

Видео © Instagram / shuramedvedev

Последней каплей стало видео от Шуры, в котором он поздравил девушек с 8 Марта. Устроившись на диване, он пожелал всем дамам здоровья, и встревоженные фанаты пожелали здоровья в ответ. Ведь именно в этом ролике, где певец показался вблизи, стали заметны его осунувшиеся щеки, выпирающие скулы и тонкие плечи.

Фото © Instagram / shuramedvedev и YouTube / modisong

Сашенька, не худей! karambol1969lara

Худеете и таете на глазах! olgaoonnn

Просто как-то боязно за его здоровье... Очень нездорово похудел irina7630velikanova

Фото © Instagram / shuramedvedev и YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Но на защиту Шуры встали некоторые фанаты, которые напомнили всем, что артист не сидит на какой-то новомодной диете, а следует рекомендациям врачей. В последнее время ему пришлось перенести 18 курсов химиотерапии из-за обнаруженной онкологии, а также сделать операцию на желудок, чтобы удалить грыжу. Медики посоветовали певцу сбросить 30–40 килограммов, чем он и занялся.

Авторы