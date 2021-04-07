"Когда была грудь": Кристина Асмус показала архивное фото без нижнего белья

Актриса Кристина Асмус устроила с подписчиками в "Инстаграме" любимую многими рубрику "вопрос — ответ", в рамках которой ответила на самые откровенные вопросы, пишет портал "Дни.ру".

Артистка показала архивный кадр, датированный 2012 годом, который был сделан на съёмках фильма "Zолушка", где Асмус сыграла главную роль. На снимке она предстаёт в коктейльном платье на тоненьких бретелях без нижнего белья. Изюминкой образа стала пышная грудь знаменитости. Кристина уверена, что в те годы у неё был лишний вес. Однако сейчас такими формами Асмус похвастаться не может.

Фото © Instagram / asmuscristina

Не так давно Асмус призналась, что её стройное тело — это результат тяжёлого труда. Сейчас актриса много времени уделяет посещению спортзала, а также ограничивает себя во вредной еде. А перед важными съёмками или спектаклями звезда вообще устраивает голодовки. По словам Кристины, за сутки она может съесть всего лишь одно яблоко и выпить чашку кофе.

Ранее Асмус рассказала о планах завести ещё несколько детей. Напомним, она воспитывает семилетнюю дочь Анастасию от брака с юмористом Гариком Харламовым, развод с которым произошёл в октябре 2020 года.

Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в городе Королёве, где она жила вместе с родителями и тремя сёстрами. Девушка мечтала стать актрисой с детства и поэтому посещала театральную студию "Мел". Телезрителю она наиболее известна по роли Вари Черноус из сериала "Интерны". Ещё больше об Асмус можно узнать на сайте uznayvse.ru.

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