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Двухметровый "секс-трон": стали известны извращения предков Арми Хаммера, обвинённого в каннибализме

Несколько поколений семьи артиста вели сомнительный образ жизни. При этом у актёра нашли русские корни.

7 апреля 2021, 14:47

Фото © Instagram / armiehammer, Facebook / Armie Hammer México

Недавно вокруг 34-летнего голливудского актёра Арми Хаммера вспыхнул скандал: его обвинили в изнасиловании и каннибализме. Однако теперь выяснились пугающие подробности о его богатых предках, которых тоже нельзя назвать праведными людьми.

Фото © Instagram / armiehammer, Facebook / Armie Hammer México

Фото © Instagram / armiehammer, Facebook / Armie Hammer México

Не менее пяти поколений Хаммеров погрязли в скандалах из-за разврата, сексуальных извращений, злоупотребления наркотиками, коррупции и насилия со смертельным исходом, пишет Daily Mail. Так, его дед устраивал оргии, сопровождаемые приёмом наркотиков, а отец хранил у себя двухметровый "секс-трон".

Фото © Instagram / armiehammer, Facebook / Armie Hammer

Фото © Instagram / armiehammer, Facebook / Armie Hammer

Также у актёра нашли российские корни. Его прапрадед Юлий — русский эмигрант, врач и коммунист, которого британская разведка считала советским шпионом. Он нелегально сделал аборт жене советского дипломата в своём доме в Нью-Йорке. Через три дня женщина умерла, а доктора посадили в тюрьму за непредумышленное убийство. Сын же Юлиуса Арманд был дружен с советскими лидерами, в том числе с Лениным, и сколотил состояние, ведя бизнес с СССР.

Фото © Instagram / armiehammer

Фото © Instagram / armiehammer

Арми Хаммер — американский актёр, известный своими ролями в фильмах "Социальная сеть", "Одинокий рейнджер", "Назови меня своим именем". У артиста была красавица жена и двое маленьких детей, когда в Сеть слили его БДСМ-переписки и обвинили в насилии и каннибализме. Позже девушка по имени Эффи Ангелова заявила, что тоже стала потерпевшей. "Он жестоко насиловал меня более четырёх часов в Лос-Анджелесе, в течение которых он неоднократно бил меня головой о стену, оставляя синяки на моём лице... Я думала, что он убьёт меня", — рассказала она.

"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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