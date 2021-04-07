"Я просто аплодирую ей стоя": Виктория Боня вступилась за Кардашьян после скандального фоторазоблачения

Честный снимок Хлои Кардашьян в леопардовом бикини без фильтров, бесспорно, наделал немало шума, однако в использовании фотошопа нет ничего такого уж страшного и позорного. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила телеведущая и модель Виктория Боня. По её мнению, как обычные девушки, так и мировые звёзды могут себе позволить немного приукрашать действительность.

Фото © Reddit / thewestfamily и Instagram / khloekardashian

Боня призналась, что перед публикацией своих снимков в "Инстаграме" она также пользуется фотошопом "для эстетики". Как рассказала телеведущая, иногда она делает себе шире руки, потому что считает себя слишком тощей. Также Виктория не прочь сузить свою талию, если это необходимо. Однако перебарщивать с фоторедакторами не стоит, считает теледива, поскольку люди могут попросту не узнать человека под тонной фильтров. Кроме того, не нужно забывать и о естественности.

"Конечно, у нас у всех есть целлюлит, у всех есть растяжки, есть неудачные ракурсы, особенно если неправильно падает свет. Вот как Хлои — стоит против солнца. Видно, что у неё была липосакция живота, но она неплохо выглядит. У неё нормальное естественное лицо", — отметила Боня.

По словам телеведущей, на месте Хлои она не стала бы удалять скандальный снимок из Сети, так как подобный дополнительный пиар не лишний. Виктория считает, что Кардашьян — большая молодец, что работает над своей фигурой, а злопыхатели всегда найдут поводы для нападок на звёзд.

"Из того, что было, как она слепила себя, я просто аплодирую ей стоя", — заключила собеседница Лайфа.

Напомним, ранее в Сети появилось фоторазоблачение, как выглядит Хлои Кардашьян в бикини. Звезда не позировала, выставляя бёдра и втягивая живот, как обычно она это делает в "Инстаграме". Кожа девушки была вся в буграх от целлюлита, а талию на новом снимке обнаружить удалось не с первой попытки. Фото вызвало большой резонанс, и юристы Кардашьян пытаются скорее его удалить изо всех источников. Некоторые аккаунты уже были заблокированы за "распространение личной информации".

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