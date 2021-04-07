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"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

Девушка настаивает, что сейчас она самый совершенный человек, но и раньше была очень привлекательной.

7 апреля 2021, 12:06

Фото © Instagram / valeria_lukyanova21

35-летняя украинка русского происхождения Валерия Лукьянова, которая получила славу фрика и прозвище Барби, решила доказать подписчикам в "Инстаграме", что была прекрасна всегда. Девушка долгое время работала над своей внешностью, доведя её до "совершенства", в том числе она отказалась от мяса.

Видео © Instagram / valeria_lukyanova21

А теперь Валерия, фигура которой вызывает жаркие споры, выложила ролик со старыми фото — времён, когда ещё употребляла в пищу животных. Девушка показала свои формы в купальниках и откровенной одежде до и после увеличения груди. Тогда контраст между талией и бёдрами ещё не был таким сильным.

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

Также "украинская Барби" заявила, что в то время на её внешность оказывали влияние алкоголь и сигареты. Но, даже несмотря на это, она "была очень" красивая, а сейчас вообще "идеал". "Я никогда не видела более совершенного человека, чем я", — заявила Валерия.

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

Скриншот © Instagram / valeria_lukyanova21

Как и обещала, моя фигура на мясоедении!!! Как впечатления ?))) Меня всегда удивляло, когда люди мне говорили о том, что раньше я была не очень, как по мне, это намного лучше основного большинства всё равно! Мол, раньше я была страшненькая, а сейчас красотка, да нет, я всегда была идеальная, просто сейчас я вообще нереальная

Валерия Лукьянова

Фото © Instagram / valeria_lukyanova21

Фото © Instagram / valeria_lukyanova21

При этом блондинка настаивает, что её фигура — результат специальной диеты и тренировок, а единственное вмешательство — увеличение груди. Однако многие пользователи не спешат верить Барби на слово. Помимо трансформации внешности девушка также увлекается эзотерикой и духовными практиками.

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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