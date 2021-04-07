"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

Как и обещала, моя фигура на мясоедении!!! Как впечатления ?))) Меня всегда удивляло, когда люди мне говорили о том, что раньше я была не очень, как по мне, это намного лучше основного большинства всё равно! Мол, раньше я была страшненькая, а сейчас красотка, да нет, я всегда была идеальная, просто сейчас я вообще нереальная

Валерия Лукьянова