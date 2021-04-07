Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Журналистка с Украины задала вопрос велосипедисту, но ответ заставил её испуганно убрать микрофон

Ролик с конфузом быстро разлетелся по соцсетям, и многие зрители не сдержали смеха. Незнакомец отпустил грубое замечание в адрес владельца телеканала.

7 апреля 2021, 11:29

Видео © Telegram / "Плохие новости"

Неловкие ситуации всегда стресс. И одна из таких произошла с репортёром в прямом эфире канала "Украина 24". Девушка обсуждала с ведущими, находящимися в студии, удобные способы перемещения по городу во время ограничений работы общественного транспорта, пишет "Страна.ua".

Видео © Telegram / "Плохие новости"

Журналистка поинтересовалась у мужчины, проезжавшего мимо на велосипеде, почему он выбрал именно такой способ передвижения. Но ответ оказался неожиданным и обескураживающим. "Потому что Ахметов — петух", — невозмутимо сообщил незнакомец, пожелав девушке доброго дня.

Скриншот © Telegram / "Плохие новости"

Скриншот © Telegram / "Плохие новости"

При этом корреспондентка быстро справилась с волнением и продолжила репортаж, рассуждая о преимуществах езды на велосипеде, несмотря на то что упомянутый Ринат Ахметов — олигарх, владеющий каналом, на котором девушка работает. Также он возглавляет список "100 самых богатых украинцев", пишет "Фокус". Неловкий фрагмент репортажа разлетелся по Сети, и пользователи оценили быструю реакцию журналистки, но пошутили, что незнакомец ещё мягко высказался.

Скромняга попался, а мог бы и в деталях всё рассказать... 😁😁😁

STALK

Поздно уже там микрофон убирать, ха-ха) Руку отдёрнуло как от огня, хороший рефлекс самосохранения)))

MAGNA

Прямой эфир — он такой))))

Сергей Непитущий

Легендарного экс-баскетболиста уволили с ТВ, увидев кадры, где он веселится с полуголыми девушками

Легендарного экс-баскетболиста уволили с ТВ, увидев кадры, где он веселится с полуголыми девушками

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Обогнала даже Италию: Украина вышла в лидеры среди стран Европы по смертям от ковида

сегодня в 11:32

"Новая газета" раскрыла результаты экспертизы по "химической атаке" на редакцию

вчера в 21:34

В Сети стал вирусным ролик с "трёхглазым" существом, и зрители не могут понять, что это такое

сегодня в 08:55

Жительница Подмосковья умерла во время неудачной операции по подтяжке лица

сегодня в 11:44

Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты

сегодня в 11:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1