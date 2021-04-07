Журналистка с Украины задала вопрос велосипедисту, но ответ заставил её испуганно убрать микрофон
Ролик с конфузом быстро разлетелся по соцсетям, и многие зрители не сдержали смеха. Незнакомец отпустил грубое замечание в адрес владельца телеканала.
Неловкие ситуации всегда стресс. И одна из таких произошла с репортёром в прямом эфире канала "Украина 24". Девушка обсуждала с ведущими, находящимися в студии, удобные способы перемещения по городу во время ограничений работы общественного транспорта, пишет "Страна.ua".
Журналистка поинтересовалась у мужчины, проезжавшего мимо на велосипеде, почему он выбрал именно такой способ передвижения. Но ответ оказался неожиданным и обескураживающим. "Потому что Ахметов — петух", — невозмутимо сообщил незнакомец, пожелав девушке доброго дня.
Скриншот © Telegram / "Плохие новости"
При этом корреспондентка быстро справилась с волнением и продолжила репортаж, рассуждая о преимуществах езды на велосипеде, несмотря на то что упомянутый Ринат Ахметов — олигарх, владеющий каналом, на котором девушка работает. Также он возглавляет список "100 самых богатых украинцев", пишет "Фокус". Неловкий фрагмент репортажа разлетелся по Сети, и пользователи оценили быструю реакцию журналистки, но пошутили, что незнакомец ещё мягко высказался.
Скромняга попался, а мог бы и в деталях всё рассказать... 😁😁😁
Поздно уже там микрофон убирать, ха-ха) Руку отдёрнуло как от огня, хороший рефлекс самосохранения)))
Прямой эфир — он такой))))
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