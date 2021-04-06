Легендарного экс-баскетболиста уволили с ТВ, увидев кадры, где он веселится с полуголыми девушками

Легенда НБА, экс-игрок "Бостон Селтикс" Пол Пирс доказал, что умеет развлекаться, однако не все оценили его умения. 43-летний американский экс-баскетболист вышел в прямой эфир в "Инстаграме", где показал вечеринку с друзьями, где они употребляли алкоголь, предположительно, играли в покер и наслаждались обществом полуголых девушек. И всё это несмотря на введённые во время пандемии ограничения.

Видео © Facebook / Culture And Things: The Podcast

На кадрах видно, как одна из знойных полуобнажённых красоток делает Пирсу массаж, пока вторая активно танцует тверк, расположившись на полу. А на другом отрывке девушек уже стало больше, и ведут они себя ещё более развязно.

Видео © Twitter / TopRicch

При этом 43-летнего экс-баскетболиста не смутило, что у него есть жена и трое детей, пишет news.com.au. Он смело хвастался своим весельем в соцсетях.

Однако его развлечения оценили не все. Пирса уволили со спортивного канала ESPN, где он был задействован в качестве эксперта. Согласно источнику, начальству не понравилось, что легенда НБА сама выложила это видео, пишет New York Post. Если бы не этот факт, то Пирс мог бы сохранить работу. Но экс-баскетболиста, похоже, не сильно расстроило произошедшее. После он выложил в "Твиттер" ролик, где смеётся и анонсирует большие перемены.

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